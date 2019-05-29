Компания Аветисяна просит немедленно исполнить решение суда по делу Baring

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал заявление компании бизнесмена Артема Аветисяна "Финвижн" об обращении к немедленному исполнению решения, которым суд обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited, продать "Финвижн" 9,99% банка "Восточный".

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в арбитраж 28 мая, оно должно быть назначено к рассмотрению в судебном заседании. По результатам рассмотрения суд выносит определение, которое подлежит немедленному исполнению. В то же время определение может быть обжаловано, но обжалование не приостанавливает его исполнения.

Амурский арбитраж 17 мая частично удовлетворил иск "Финвижн", обязав Evison, мажоритарного акционера "Восточного", исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, подконтрольная Baring Vostok компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора. Решение пока не вступило в законную силу, его полный текст был изготовлен 24 мая, с этой даты заинтересованные лица в течение месяца могут его обжаловать в апелляционном порядке.

В соответствии с российским процессуальным законодательством "арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным". При этом взыскатель обязан предоставить обеспечение поворота исполнения на случай отмены решения суда путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере присужденной суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.

Спор касается колл-опциона, который был заключен в рамках слияния "Восточного" и "Юниаструм банка", принадлежавших Baring и Аветисяну с партнерами соответственно. Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного "Восточного" доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одна акция. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ "дырой" в капитале "Восточного", которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров "Юниаструма".