Юбилейный саммит ВЕЭС в Нур-Султане. Прямая трансляция

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Президент России принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о ЕЭС.

На встречу приехали лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также президент Молдавии как глава государства — наблюдателя при союзе. На мероприятии присутствует и президент Таджикистана, приглашенный в качестве почетного гостя.

Ожидается, что члены совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах и социальной политике. К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств — участников ЕАЭС.