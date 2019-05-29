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РИА Новости

Юбилейный саммит ВЕЭС в Нур-Султане. Прямая трансляция

Вчера, 09:02
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Президент России принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о ЕЭС.
На встречу приехали лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также президент Молдавии как глава государства — наблюдателя при союзе. На мероприятии присутствует и президент Таджикистана, приглашенный в качестве почетного гостя.
Ожидается, что члены совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах и социальной политике. К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств — участников ЕАЭС.
Позже у Путина запланированы двусторонние встречи на полях саммита.
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ВЕЭСВладимир ПутинМолдавияБелоруссияТаджикистанРоссияКиргизияАрменияКазахстанВ миреЭкономикаПолитика
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