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РИА Новости

Ученый объяснил, почему Крымской обсерватории грозит судьба Пулковской

Вчера, 03:39
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымская астрофизическая обсерватория РАН. Архивное фото
Крымская астрофизическая обсерватория РАН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крымская астрофизическая обсерватория РАН. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расширение Симферополя и установка уличного освещения в селах Крыма грозит Крымской астрофизической обсерватории повторением судьбы Пулковской обсерватории, когда из-за городской засветки становится невозможно вести наблюдения, сообщил РИА Новости научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров.
"Рост засветки от городов - это то, что действительно уничтожает астрономию на корню, то, что погубило Пулковскую обсерваторию, и то, что сейчас грозит Крымской астрофизической обсерватории. Это реальная опасность, которая может погубить астрономию. Симферополь подбирается, в селах везде ставят уличные фонари без согласования с обсерваторией, небо портят. Это действительно проблема", - научный сотрудник.
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Пулковская обсерватория - одна из старейших обсерваторий России, она была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. Обсерватория находится в 19 км от Санкт-Петербурга, на высоте 75 м над уровнем моря. Сейчас главные проблемы обсерватории - близкое расположение города и активное "световое загрязнение" неба.
Крымская астрофизическая обсерватория РАН организована в 1945 году как учреждение Академии наук СССР на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории, основанного в 1908 году. Основная часть обсерватории расположена в поселке Научный (около 14 км от Бахчисарая) на высоте 600 м над уровнем моря. Здесь находится администрация, научная библиотека, опытное оптическое производство и 17 оптических телескопов (в том числе и второй по величине оптический телескоп в России - 2,6-м телескоп им. академика Г.А.Шайна).
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