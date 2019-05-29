Ученый объяснил, почему Крымской обсерватории грозит судьба Пулковской

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расширение Симферополя и установка уличного освещения в селах Крыма грозит Крымской астрофизической обсерватории повторением судьбы Пулковской обсерватории, когда из-за городской засветки становится невозможно вести наблюдения, сообщил РИА Новости научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров.

"Рост засветки от городов - это то, что действительно уничтожает астрономию на корню, то, что погубило Пулковскую обсерваторию, и то, что сейчас грозит Крымской астрофизической обсерватории. Это реальная опасность, которая может погубить астрономию. Симферополь подбирается, в селах везде ставят уличные фонари без согласования с обсерваторией, небо портят. Это действительно проблема", - научный сотрудник.

Пулковская обсерватория - одна из старейших обсерваторий России, она была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. Обсерватория находится в 19 км от Санкт-Петербурга, на высоте 75 м над уровнем моря. Сейчас главные проблемы обсерватории - близкое расположение города и активное "световое загрязнение" неба.