На Украине микроавтобус с 16 школьниками столкнулся с грузовиком

ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников. 28 мая 2019

ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников. 28 мая 2019

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Микроавтобус с 16 школьниками столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области, всех детей госпитализировали, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, ДТП произошло в 17.00 (совпадает с мск), когда школьники возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Как установили полицейские, водитель, который управлял микроавтобусом Mercedes Sprinter, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF.

"В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников из города Полтава. Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра (бывший Днепропетровск - ред.), их осматривают. Известно, что два ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены", - говорится в сообщении.