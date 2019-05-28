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РИА Новости

На Украине микроавтобус с 16 школьниками столкнулся с грузовиком

Вчера, 20:20
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© Фото : Національна поліція УкраїниДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников. 28 мая 2019
ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников. 28 мая 2019
© Фото : Національна поліція України
ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников. 28 мая 2019
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Микроавтобус с 16 школьниками столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области, всех детей госпитализировали, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, ДТП произошло в 17.00 (совпадает с мск), когда школьники возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Как установили полицейские, водитель, который управлял микроавтобусом Mercedes Sprinter, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF.
"В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников из города Полтава. Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра (бывший Днепропетровск - ред.), их осматривают. Известно, что два ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, на месте аварии находятся оба водителя, с ними работают следователи.
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