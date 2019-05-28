Бондарчук, Хабенский и Горбачева станцевали для клипа к юбилею "Кинотавра"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В сети появился клип со звездами российского кино на трек "Лето" Антохи МС, которым исполнитель поздравляет с 30-летним юбилеем фестиваль "Кинотавр".

Фестиваль "Кинотавр" в этом году пройдет в Сочи с 9 по 16 июня в 30-й раз. В основную конкурсную программу вошли 15 картин, в том числе фильмы "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова и другие.