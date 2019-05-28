Бондарчук, Хабенский и Горбачева станцевали для клипа к юбилею "Кинотавра"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В сети появился клип со звездами российского кино на трек "Лето" Антохи МС, которым исполнитель поздравляет с 30-летним юбилеем фестиваль "Кинотавр".
На видео попали танцы Александра Роднянского, Константина Хабенского, Ингеборги Дапкунайте, Федора Бондарчука, Анны Михалковой, Ксении Раппопорт, Павла Деревянко, Ирины Горбачевой, Александра Паля, Виктории Исаковой, Евгения Цыганова, Юлии Пересильд, Евгения Стычкина и Александра Яценко.
Пользователи соцсетей оставляют восторженные комментарии под видео: "Очень круто и приятно смотреть на выходы из привычных амплуа некоторых актеров!", "Это просто феерично! Блеск! Такие молодцы все!", "Это настолько крутой клип, что песня уже на рингтоне, ребенок хочет танцевать также. И какие классные образы! Не знаю, сколько раз пересматривали видео... Бесчисленно!"
Фестиваль "Кинотавр" в этом году пройдет в Сочи с 9 по 16 июня в 30-й раз. В основную конкурсную программу вошли 15 картин, в том числе фильмы "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова и другие.
В состав жюри вошли актер и режиссер Константин Хабенский, композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская.