В России разработали концепцию ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и Российская академия наук разработали концепцию Федеральной целевой программы до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Роскосмосом совместно с РАН была разработана концепция Федеральной целевой программы "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы", - сказал он.

Рогозин пояснил, что в рамках ФЦП запланировано создание не только транспортной инфраструктуры, состоящей из ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса, но и средств поддержки пилотируемых миссий, "поскольку создание указанных средств, за исключением пилотируемого транспортного корабля, не запланировано в рамках действующих федеральных программ".