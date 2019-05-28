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РИА Новости

Россия выступила за полный вывод иностранных войск из Афганистана

Вчера, 11:24
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил", - сказал Лавров на заседании по случаю 100-летия установления дипотношений России и Афганистана.
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