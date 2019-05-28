Опубликован отчет о крушении самолета совладелицы S7

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий обнародовало предварительный отчет о катастрофе бизнес-джета Epic LT RA-2151G, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.

В документе фигурируют показания авиадиспетчеров, свидетелей и данные радаров.

По информации бюро, последними словами пилота судна, обращенными к руководителю полета были: "<…> могу я <…> выйти на траекторию?"

В свою очередь, руководитель полета ответил утвердительно и рекомендовал повернуть налево.

Двое очевидцев, находившихся в аэропорту рядом с диспетчерским пунктом, заявили, что наблюдали за самолетом во время поворота. По их словам, угол крена составлял примерно 35-40 градусов. Они рассказали, как Epic LT вошел в пикирование и ударился о землю.

Кроме того, примерно в 330 метрах к северо-востоку от места происшествия гуляли несколько человек, один из которых записал видео, представленное в материалах дела. На видеозаписи заметна тень судна, движущегося на запад за восемь секунд до крушения, а также слышен звук двигателя.

Бизнес-джет Epic LT RA-2151G разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом. В результате авиакатастрофы погибли Филева, ее отец Валерий Карачев, а также пилот Андрей Дикун.