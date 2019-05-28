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РИА Новости

Опубликован отчет о крушении самолета совладелицы S7

Вчера, 09:48
20148
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий обнародовало предварительный отчет о катастрофе бизнес-джета Epic LT RA-2151G, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.
В документе фигурируют показания авиадиспетчеров, свидетелей и данные радаров.
По информации бюро, последними словами пилота судна, обращенными к руководителю полета были: "<…> могу я <…> выйти на траекторию?"
В свою очередь, руководитель полета ответил утвердительно и рекомендовал повернуть налево.
Двое очевидцев, находившихся в аэропорту рядом с диспетчерским пунктом, заявили, что наблюдали за самолетом во время поворота. По их словам, угол крена составлял примерно 35-40 градусов. Они рассказали, как Epic LT вошел в пикирование и ударился о землю.
Место крушения самолета Epic-LT недалеко от аэропорта Эгельсбах. 1 апреля 2019
1 апреля, 13:08
Эксперт рассказал про самолет, на котором разбилась совладелец S7 Филева
Кроме того, примерно в 330 метрах к северо-востоку от места происшествия гуляли несколько человек, один из которых записал видео, представленное в материалах дела. На видеозаписи заметна тень судна, движущегося на запад за восемь секунд до крушения, а также слышен звук двигателя.
Бизнес-джет Epic LT RA-2151G разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом. В результате авиакатастрофы погибли Филева, ее отец Валерий Карачев, а также пилот Андрей Дикун.
Ранее СМИ сообщали, что основной версией крушения могла стать ошибка пилота, который во время посадки, вероятно, снизил скорость до критической величины, допустив сваливание самолета в плоский штопор.
Наталья Филева
31 марта, 22:56
Биография Наталии Филевой
94439018
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Гибель совладельца S7Наталия ФилеваГерманияВ мире
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