Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до конца июля арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд продлил меру пресечения до 29 июля", - сказал собеседник агентства.
Благодыря заключили под стражу во Владивостоке, он проходит по части 4 статьи 33 УК РФ - части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к присвоению или растрате). По данным Фрунзенского районного суда Владивостока, Благодырь проходит по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, исполнительным директором ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) Виктором Милушем. Того арестовали 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере". Арест Милуша также продлен до конца июля.
До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого он работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.