Шойгу прибыл на переговоры в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 28 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где во вторник проведет переговоры с руководством Таджикистана по поводу модернизации вооруженных сил республики и функционирования 201-й российской военной базы, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

"Эти вопросы планируется обсудить сегодня c министром обороны республики Мирзо Шерали", - сказала Марковская.

Планируется, что министра обороны России примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, добавила пресс-секретарь. По ее словам, в ходе переговоров "будет затронута проблематика модернизации армии Таджикистана, а также вопросы, связанные с функционированием российской военной базы, дислоцированной на территории республики".