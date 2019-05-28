Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан

ДУШАНБЕ, 28 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.

"Двадцать восьмого мая 2019 года состоится визит делегации Российской Федерации во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу в Таджикистан", - сказали в внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, планируется, что в ходе визита Шойгу примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, намечены переговоры главы российского оборонного ведомства с таджикским коллегой Шерали Мирзо.

"На этих встречах планируется обсудить вопросы развития таджикско-российского военного и военно-технического сотрудничества", - добавили в департаменте.