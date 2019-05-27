В Финском заливе нашли фрагмент тела попавшего под катер серфингиста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Фрагмент тела серфингиста, попавшего под движущийся "Метеор", обнаружили в Финском заливе, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что спасатели ищут тело серфингиста, попавшего в понедельник под катер в Финском заливе. Следственные органы начали проверку по факту смертельного травмирования мужчины. Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин произошедшего.
"На данный момент обнаружен фрагмент тела мужчины", - сказал собеседник агентства.