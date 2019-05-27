В Петербурге расследуют инцидент с попавшим под катер серфингистом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства инцидента в Финском заливе, где серфингист попал под движущийся "Метеор", сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее в ГУМЧС по Санкт-Петербургу РИА Новости сообщали, что спасатели ищут тело серфингиста, попавшего под катер в Финском заливе.
"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины катером "Метеор" в Финском заливе", - сообщает ведомство.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин произошедшего.