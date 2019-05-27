Сенатор опроверг информацию о реорганизации Пенсионного фонда

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Появившаяся в СМИ информация о реорганизации Пенсионного фонда России не соответствует действительности, заявил РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Минтруд представил правительству предложения по изменению статуса внебюджетных фондов - Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. По ее словам, уже во втором квартале этого года состоятся "концептуальные обсуждения с участием экспертов", а затем нужно будет приступить "к более серьезной, более конкретной работе" по вопросу статуса фондов.

Позже газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний (ППК). По данным газеты " Коммерсантъ ", резерв по пенсионному страхованию могут пустить на социальную программу.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли реорганизация ПФР, Рязанский заявил: "Это глупости".

Сенатор отметил, что в СМИ обсуждается только возможное изменение "юридических форм" ПФР, ФОМС и ФСС.

"Разговоры об этом идут потому, что во всех трех фондах находятся средства из нашей зарплаты, и ими распоряжается государство. При этом ПФР и ФСС курирует Минтруд, а ФОМС – Минздрав", - сказал парламентарий.