На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

На этот раз Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти. Это уже четвертое дело против бывшего лидера страны.

На прошлой неделе его сначала обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Следом появилась информация, что Порошенко подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго".

В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Прямой ", отмывании средств и неуплате налогов. Юрист намерен требовать ареста активов экс-президента. Кроме того, Портнов подал заявления о незаконном завладении телеканалом "", отмывании средств и неуплате налогов. Юрист намерен требовать ареста активов экс-президента.

Он подчеркнул, что в очереди — десятки других обвинений, но "в ближайшие недели работа будет сосредоточена на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств".