На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
На этот раз Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти. Это уже четвертое дело против бывшего лидера страны.
На прошлой неделе его сначала обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Следом появилась информация, что Порошенко подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго".
24 мая, 19:58"Выкрутится". Политолог оценила перспективы уголовных дел против ПорошенкоНа Украине возбудили третье уголовное дело против Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказала сомнение в том, что разбирательства окажут какое-то влияние на политическую деятельность бывшего украинского лидера.
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Кроме того, Портнов подал заявления о незаконном завладении телеканалом "Прямой", отмывании средств и неуплате налогов. Юрист намерен требовать ареста активов экс-президента.
Он подчеркнул, что в очереди — десятки других обвинений, но "в ближайшие недели работа будет сосредоточена на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств".
Также Порошенко проходит свидетелем по уголовному делу о гибели людей во время Евромайдана.