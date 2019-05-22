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РИА Новости

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Вчера, 16:42
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© REUTERS / Viacheslav RatynskyiПетр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Соответствующее решение принято после допроса бывшего депутата Дмитрия Крючкова. Дело открыто по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".
В заявлении отмечается, что руководство "Центрэнерго" совместно с чиновниками Фонда государственного имущества Украины и "рядом должностных лиц органов государственной власти" распределили ключевые должности в "Центрэнерго" для хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.
Утверждается, что действия злоумышленников координировали Порошенко и депутат Рады Игорь Кононенко.
Подчеркивается, что результатом преступных действий чиновников стала схема завладения имуществом "Центрэнерго" через утверждение результатов конкурса по приватизации акций компании. При этом более шести миллиардов гривен (156,6 миллиона долларов), которые государство должно было получить, "незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов".
Билборд с фотографией Петра Порошенко и надписью конец в Киеве
21 мая, 13:34
На Украине обвинили Порошенко в госизмене

Дело против Порошенко

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное против Порошенко. Накануне Государственное бюро расследований Украины открыло дело против экс-президента по обвинению в госизмене.
Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС, опасно маневрируя и нарушив порядок прохождения Керченского пролива, пытались прорваться из Черного в Азовское море.
Заявление подал бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, Порошенко совершил госизмену, когда попытался ввести в стране военное положение, для чего пожертвовал украинскими моряками и послал их в Керченский пролив.
Также экс-президент проходит свидетелем по другому уголовному делу — о гибели людей во время Евромайдана. В 2016 году состоялся первый допрос, повторный был назначен на 7 мая этого года, однако Порошенко на него не явился.
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?
21 мая, 20:57
Экс-премьер Украины считает, что Порошенко совершил измену родине
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А толку? Страна бесконечного количества заведенных уголовных дел. Хоть одно доведено до конца?
22 мая, 16:52
Артём Свешников
6590100
Каждый день - новое дело....хорошая традиция.
22 мая, 16:52
КЧКонстантин Чистов
14100001
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