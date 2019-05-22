На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение принято после допроса бывшего депутата Дмитрия Крючкова. Дело открыто по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

В заявлении отмечается, что руководство "Центрэнерго" совместно с чиновниками Фонда государственного имущества Украины и "рядом должностных лиц органов государственной власти" распределили ключевые должности в "Центрэнерго" для хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

Утверждается, что действия злоумышленников координировали Порошенко и депутат Рады Игорь Кононенко.

Подчеркивается, что результатом преступных действий чиновников стала схема завладения имуществом "Центрэнерго" через утверждение результатов конкурса по приватизации акций компании. При этом более шести миллиардов гривен (156,6 миллиона долларов), которые государство должно было получить, "незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов".

Дело против Порошенко

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное против Порошенко. Накануне Государственное бюро расследований Украины открыло дело против экс-президента по обвинению в госизмене.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС, опасно маневрируя и нарушив порядок прохождения Керченского пролива, пытались прорваться из Черного в Азовское море.

Заявление подал бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, Порошенко совершил госизмену, когда попытался ввести в стране военное положение, для чего пожертвовал украинскими моряками и послал их в Керченский пролив.