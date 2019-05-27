СК начал проверку после обрушения на стройке в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области начало проверку по факту обрушения строительных лесов, в результате которого пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

ЧП произошло на курорте "Игора" в Приозерском районе, обстоятельства выясняются. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ отмечали, что пострадали 7 человек.

"Процессуальная проверка начата. Следователи работают на месте происшествия", - сказал представитель СУСК.