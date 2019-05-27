Глава Хакасии назвал нападение чиновника на журналиста вопиющим случаем

"Валентин Олегович считает данный инцидент вопиющим случаем и нарушением всех норм и правил, а поведение чиновника с людьми - абсолютно неприемлемым", - сказал Усов.

Поводом для скандала послужили неудобные вопросы журналиста Зайцеву о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда глава района был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы.