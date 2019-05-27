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РИА Новости

Напавшего на журналиста хакасского чиновника исключили из "Единой России"

Вчера, 13:15
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© ВГТРК/Вести.руГлава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
© ВГТРК/Вести.ру
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главу Ширинского района Республики Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста ВГТРК, исключили из "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба единороссов со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

"Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несет повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии <...>. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти", — заявил Турчак.

Как добавили в пресс-службе, президиум генсовета "Единой России" поручил региональному политсовету приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения партии и решить, соответствует ли он занимаемой должности главы района. По словам Андрея Турчака, в "Единой России" не намерены закрывать глаза на "подобные вопиющие случаи".
Секретарь регионального отделения "ЕР" Сергей Можаров также отметил, что чиновник не имел права так себя вести по отношению к корреспонденту, однако он не исключил, что Зайцева могли спровоцировать.
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Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику "собирать вещи"
Глава Ширинского района Хакасии напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Поводом для скандала послужили "неудобные" вопросы главе района о его судимости, а также о коррупции и хищениях.
На кадрах, показанных в эфире, видно, как Зайцев хватает микрофон, который держит корреспондент, а затем выталкивает его из помещения. Кто-то пытается закрыть камеру, все это сопровождается руганью со стороны чиновника.
Следственный комитет завел уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности.
Чиновник, в свою очередь, заявил, что сотрудник СМИ спровоцировал его, и сообщил о намерениях подать в СК заявление о неправомерных действиях корреспондента.
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
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Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации
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Единая РоссияХакасияПолитика
Популярные комментарии
А как он попал в партию с таким списком или судимость и занятие коррупцией это норма в ер?
27 мая, 14:05
KKastitisrus
4045002
Вот это наказание так наказание. Даже на бутылку не так страшно как исключить из ядра
27 мая, 13:39
Denis Sh1kar1
5231004
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