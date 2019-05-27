Напавший на журналиста хакасский чиновник заявил, что его спровоцировали

КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Глава Ширинского района Хакасии, член "Единой России" Сергей Зайцев обвинил в провокации журналиста телеканала "Россия 24", которого чиновник попытался вытолкать из своего кабинета во время интервью.

На кадрах, показанных в эфире "России 24", видно, как Зайцев хватает микрофон, который держит корреспондент, а затем выталкивает журналиста из кабинета; кто-то пытается закрыть камеру, все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс.

Поводом для скандала послужили "неудобные" вопросы главе района о его судимости, а также коррупции и хищениях.

"Считаю, это спланированная акция. <...> Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут", — прокомментировал Зайцев случившееся РИА Новости.

Он добавил, что попытался вытолкать из кабинета представителей СМИ, но они оказали активное сопротивление.

Зайцев также заявил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях корреспондента.

Реакция на произошедшее

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сказал, что организация изучит обстоятельства случившегося и при необходимости окажет пострадавшему юридическую помощь.

В свою очередь, заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в отношении Зайцева.

Хакасское отделение ЕР также планирует изучить обстоятельства инцидента. Свою проверку начало и региональное СУСК.

Дело Зайцева

В апреле СК сообщал, что Зайцев вместе с главой Ширинского сельсовета Юрием Ковалевым осуждены за невыполнение требований законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от ЧС.

Халатность привела к тому, что весной 2015 года 12 человек погибли, еще 54 получили ранения во время пожаров.

Кроме того, начальник отряда противопожарной службы Хакасии Виктор Зенков, как установил суд, не руководил тушением, из-за чего произошло масштабное распространение огня.

Зайцев получил четыре с половиной года лишения свободы, Ковалев — четыре года и восемь месяцев, Зенков — четыре года и семь месяцев.