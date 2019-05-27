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РИА Новости

Напавший на журналиста хакасский чиновник заявил, что его спровоцировали

Вчера, 09:11
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© ВГТРК/Вести.руНападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24"
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
© ВГТРК/Вести.ру
КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Глава Ширинского района Хакасии, член "Единой России" Сергей Зайцев обвинил в провокации журналиста телеканала "Россия 24", которого чиновник попытался вытолкать из своего кабинета во время интервью.
На кадрах, показанных в эфире "России 24", видно, как Зайцев хватает микрофон, который держит корреспондент, а затем выталкивает журналиста из кабинета; кто-то пытается закрыть камеру, все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс.
Поводом для скандала послужили "неудобные" вопросы главе района о его судимости, а также коррупции и хищениях.

"Считаю, это спланированная акция. <...> Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут", — прокомментировал Зайцев случившееся РИА Новости.

Он добавил, что попытался вытолкать из кабинета представителей СМИ, но они оказали активное сопротивление.
Зайцев также заявил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях корреспондента.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
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Реакция на произошедшее

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сказал, что организация изучит обстоятельства случившегося и при необходимости окажет пострадавшему юридическую помощь.
В свою очередь, заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в отношении Зайцева.
Хакасское отделение ЕР также планирует изучить обстоятельства инцидента. Свою проверку начало и региональное СУСК.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
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Дело Зайцева

В апреле СК сообщал, что Зайцев вместе с главой Ширинского сельсовета Юрием Ковалевым осуждены за невыполнение требований законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от ЧС.
Халатность привела к тому, что весной 2015 года 12 человек погибли, еще 54 получили ранения во время пожаров.
Кроме того, начальник отряда противопожарной службы Хакасии Виктор Зенков, как установил суд, не руководил тушением, из-за чего произошло масштабное распространение огня.
Зайцев получил четыре с половиной года лишения свободы, Ковалев — четыре года и восемь месяцев, Зенков — четыре года и семь месяцев.
В соответствии с постановлением ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" всех троих освободили от назначенного наказания.
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова
13 октября 2018, 08:00
Чиновница разозлила главного человека в России и потеряла все
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"Россия 24"Единая РоссияХакасияПроисшествия
Популярные комментарии
Сидел бы сейчас и никакой "провокации" и избитого журналиста бы не было!
27 мая, 09:25
ПалПалыч
8070000
Очень жаль что они попали под омнистию и не отбыли наказание..в результате так называемой их деятельности погибли люди.
27 мая, 09:18
сергей гриньков
7713500
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