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РИА Новости
Взрывы на Шри-Ланке

Президент Шри-Ланки не планирует продлевать режим ЧП

Вчера, 15:16
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© AFP 2019 / Jewel SamadВоенный на улице Коломбо, Шри-Ланка
Военный на улице Коломбо, Шри-Ланка
© AFP 2019 / Jewel Samad
Военный на улице Коломбо, Шри-Ланка
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что не планирует вновь продлевать режим чрезвычайного положения, истекающий в конце июня, а безопасность в стране после недавней серии терактов "восстановлена на 99%".
Как сообщает канцелярия ланкийского президента, на состоявшейся в понедельник встрече Сирисены с послами ряда западных стран ему был задан вопрос о возможных планах правительства вновь продлить режим ЧП на Шри-Ланке. В ответ глава государства ответил, что "продление этого режима на один месяц (состоялось 22 мая - ред.) было необходимой мерой из-за продолжающихся в стране полицейских операций", однако необходимости вновь прибегать к этой мере нет.
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"Президент выразил уверенность, что режим ЧП будет отменен по истечении месячного срока", - информирует канцелярия.
По словам Сирисены, на сегодняшний день безопасность на острове "восстановлена на 99%", чему способствовал ряд принятых правительством оперативных мер. Президент также сообщил, что в стране началась реструктуризация служб безопасности, которая подразумевает создание новых контртеррористических подразделений, действующих по особому регламенту.
Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.
По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.
*Запрещённая в России террористическая организация
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Взрывы на Шри-ЛанкеВзрывы на Шри-ЛанкеМайтрипала СирисенаШри-ЛанкаВ мире
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