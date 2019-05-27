Президент Шри-Ланки не планирует продлевать режим ЧП

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что не планирует вновь продлевать режим чрезвычайного положения, истекающий в конце июня, а безопасность в стране после недавней серии терактов "восстановлена на 99%".

Как сообщает канцелярия ланкийского президента, на состоявшейся в понедельник встрече Сирисены с послами ряда западных стран ему был задан вопрос о возможных планах правительства вновь продлить режим ЧП на Шри-Ланке. В ответ глава государства ответил, что "продление этого режима на один месяц (состоялось 22 мая - ред.) было необходимой мерой из-за продолжающихся в стране полицейских операций", однако необходимости вновь прибегать к этой мере нет.

"Президент выразил уверенность, что режим ЧП будет отменен по истечении месячного срока", - информирует канцелярия.

По словам Сирисены, на сегодняшний день безопасность на острове "восстановлена на 99%", чему способствовал ряд принятых правительством оперативных мер. Президент также сообщил, что в стране началась реструктуризация служб безопасности, которая подразумевает создание новых контртеррористических подразделений, действующих по особому регламенту.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.

По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.