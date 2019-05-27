Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.
"Я вообще считаю, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и являются достаточно вредными", - сказал Гройсман журналистам, трансляция велась на его странице в Facebook.
Он отметил, что дефолт – это глобальный кризис. "Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно и от любых дефолтов, которые влекут за собой очень серьезные последствия, в первую очередь, пострадают украинские рядовые граждане", - добавил премьер.
По его словам, правительство должно добросовестно обслуживать долги государства и заниматься ростом экономики. "За этот период (три года – Прим. ред.) государственный долг страны снизился с 80% ВВП до 59%",- заявил Гройсман, отметив, нагрузку госдолга необходимо минимизировать.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.