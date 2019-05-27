Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине

Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве. 20 мая 2019

Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве. 20 мая 2019

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

"Я вообще считаю, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и являются достаточно вредными", - сказал Гройсман журналистам, трансляция велась на его странице в Facebook

Он отметил, что дефолт – это глобальный кризис. "Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно и от любых дефолтов, которые влекут за собой очень серьезные последствия, в первую очередь, пострадают украинские рядовые граждане", - добавил премьер.

По его словам, правительство должно добросовестно обслуживать долги государства и заниматься ростом экономики. "За этот период (три года – Прим. ред.) государственный долг страны снизился с 80% ВВП до 59%",- заявил Гройсман, отметив, нагрузку госдолга необходимо минимизировать.