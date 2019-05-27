СК назвал причину пожара в Новосибирской области, где погибли трое детей

Дом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей в результате пожара

Дом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей в результате пожара

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Причиной пожара в Новосибирской области, при котором погибли трое маленьких детей, стала, по всей видимости, подожженная трехлетним мальчиком штора, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным СК, вечером 26 мая в одной из квартир двухквартирного жилого дома, расположенного в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, произошел пожар. После тушения были обнаружены тела трех малолетних детей в возрасте одного года, двух и трех лет. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

"Среди основных версий причины возгорания следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, возгорание началось в результате поджога спичками старшим ребенком оконной шторы в одной из комнат квартиры", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что двери в доме были не заперты, а о пожаре сообщил находившийся в доме с детьми восьмилетний мальчик. Семья характеризуется положительно. Двадцатичетырехлетний отец в момент пожара находился на работе, а 20-летняя мать-домохозяйка ненадолго отлучилась из дома.

"Сотрудниками Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия произошедшей трагедии. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в СК.