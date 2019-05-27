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РИА Новости

СК назвал причину пожара в Новосибирской области, где погибли трое детей

Вчера, 10:02
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© СК РФ по Новосибирской областиДом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей в результате пожара
Дом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей в результате пожара
© СК РФ по Новосибирской области
Дом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей в результате пожара
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Причиной пожара в Новосибирской области, при котором погибли трое маленьких детей, стала, по всей видимости, подожженная трехлетним мальчиком штора, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, вечером 26 мая в одной из квартир двухквартирного жилого дома, расположенного в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, произошел пожар. После тушения были обнаружены тела трех малолетних детей в возрасте одного года, двух и трех лет. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
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"Среди основных версий причины возгорания следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, возгорание началось в результате поджога спичками старшим ребенком оконной шторы в одной из комнат квартиры", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что двери в доме были не заперты, а о пожаре сообщил находившийся в доме с детьми восьмилетний мальчик. Семья характеризуется положительно. Двадцатичетырехлетний отец в момент пожара находился на работе, а 20-летняя мать-домохозяйка ненадолго отлучилась из дома.
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"Сотрудниками Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия произошедшей трагедии. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в СК.
В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил администрации района и социальному блоку правительства региона оказать семье всю необходимую социальную помощь. Минтруда и соцразвития сформировало рабочую группу, которая работает в Венгеровском районе. "Родители находятся в стрессовом состоянии, с ними работают профессиональные психологи", - отметили в облправительстве.
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