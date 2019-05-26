В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре

НОВОСИБИРСК, 26 мая - РИА Новости. Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Около 20.00 (16.00 мск) 26 мая в одной из квартир двухквартирного жилого дома, расположенного в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, произошел пожар. После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей возраста восемь месяцев, два и три года", - говорится в сообщении.

В следствии отметили, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Чановского межрайонного следственного отдела СУСК по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщили в СК.