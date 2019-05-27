Васильева назвала травлю учителей и буллинг в школах звеньями одной цепи

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Травля в социальных сетях учителей и буллинг (травля учеников со стороны других учащихся, учителей – Прим. ред.) в школах могут быть звеньями одной цепи, подобные вещи создают никому не нужное напряжение, считает министр просвещения России Ольга Васильева.

Васильева стала автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - " Правительство онлайн ". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Недавняя история с педагогом из Барнаула. Учителя общаются, ведут социальные сети. Естественно, что педагогический труд всегда неразрывно связан с соблюдением высоких моральных и этических норм. Однако предавать травле, выстраивать новые стены между родителями и педагогами, усиливать это давление через средства массовой информации – недопустимо. Подобными поступками создается никому не нужное напряжение. В этот же момент общество удивляется такому явлению, как буллинг в школах. Но стоит задуматься: а не может ли это быть звеньями одной цепи?", - написала глава Минпросвещения.

Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться.