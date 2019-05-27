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РИА Новости
Правительство онлайн

Васильева назвала травлю учителей и буллинг в школах звеньями одной цепи

Вчера, 08:21
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
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Дети в школе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Травля в социальных сетях учителей и буллинг (травля учеников со стороны других учащихся, учителей – Прим. ред.) в школах могут быть звеньями одной цепи, подобные вещи создают никому не нужное напряжение, считает министр просвещения России Ольга Васильева.
Васильева стала автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
Вчера, 08:00
Ольга Васильева о воспитании и роли учителя в этом процессе
"Недавняя история с педагогом из Барнаула. Учителя общаются, ведут социальные сети. Естественно, что педагогический труд всегда неразрывно связан с соблюдением высоких моральных и этических норм. Однако предавать травле, выстраивать новые стены между родителями и педагогами, усиливать это давление через средства массовой информации – недопустимо. Подобными поступками создается никому не нужное напряжение. В этот же момент общество удивляется такому явлению, как буллинг в школах. Но стоит задуматься: а не может ли это быть звеньями одной цепи?", - написала глава Минпросвещения.
Учащиеся в школе
25 марта, 09:24
Избить, унизить, объявить бойкот: особенности российского буллинга
Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться.
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"Высыпали мусор на голову". Почему школьники безнаказанно травят учителей
В конце марта российские учителя решили поддержать коллегу Кувшинникову флешмобом: педагоги выкладывали в интернет похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди. Позже в Минпросвещения заявили, что ведомство вместе с экспертами может к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Конверт с пластинкой Дядя Степа
14 февраля, 08:00
От фото до стриптиза. Учителей травят за личную жизнь и аморальные поступки
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