Минпросвещения следит за ростом зарплат учителей и педагогов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министерство просвещения России следит за процессом увеличения заработной платы учителям, заявила глава ведомства Ольга Васильева.
Васильева стала автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Васильеву следить за уровнем зарплаты учителей.
"С развитием содержательной составляющей существенное внимание мы уделяем созданию достойных условий труда для наших учителей. Вместе с ростом в номинальном значении за последние годы зарплата учителей сравнялась со средней в каждом субъекте, и мы продолжаем тщательно следить за этим процессом", - написала Васильева.