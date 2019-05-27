Минпросвещения следит за ростом зарплат учителей и педагогов

Ольга Васильева о воспитании и роли учителя в этом процессе

Ольга Васильева о воспитании и роли учителя в этом процессе

"С развитием содержательной составляющей существенное внимание мы уделяем созданию достойных условий труда для наших учителей. Вместе с ростом в номинальном значении за последние годы зарплата учителей сравнялась со средней в каждом субъекте, и мы продолжаем тщательно следить за этим процессом", - написала Васильева.