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РИА Новости

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Вчера, 05:38
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа. Архивное фото
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Согласно данным на пять утра, Науседа получил 66,72% голосов, а его конкурент, депутат сейма Ингрида Шимоните — 33,28%.
Как сообщает телеканал LRT, Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах.
Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей.
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе в Литве
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Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье.
Глава государства избирается на пять лет. Грибаускайте руководит республикой уже второй срок и на третий претендовать не может.
Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Он считает, что создание условий для благополучия литовцев должно стать главной задачей государства.
Также, по его словам, став президентом, он будет стремиться укреплять отношения с Польшей и именно туда совершит свой первый официальный визит.
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Гитанас Науседа родился в 1964 году. С 1994-го работал в Банке Литвы: сначала был заместителем начальника отдела по надзору за коммерческими банками, потом директором департамента денежно-кредитной политики. В 1998 году вошел в состав правления банка.
Позже он стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008-го был советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком.
С 2004 по 2009 год он также был советником президента Валдаса Адамкуса.
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Литва, готовься варить джемы из польских яблок.
27 мая, 05:44
eldeckel
16100002
Вот как то всё равно кто у них будет президентом.
27 мая, 07:30
NNikki_5519
1011002
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