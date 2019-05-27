Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Согласно данным на пять утра, Науседа получил 66,72% голосов, а его конкурент, депутат сейма Ингрида Шимоните — 33,28%.
Как сообщает телеканал LRT, Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах.
Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей.
Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье.
Глава государства избирается на пять лет. Грибаускайте руководит республикой уже второй срок и на третий претендовать не может.
Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Он считает, что создание условий для благополучия литовцев должно стать главной задачей государства.
Также, по его словам, став президентом, он будет стремиться укреплять отношения с Польшей и именно туда совершит свой первый официальный визит.
13 мая, 09:42В Госдуме надеются на сближение Литвы с Россией
Гитанас Науседа родился в 1964 году. С 1994-го работал в Банке Литвы: сначала был заместителем начальника отдела по надзору за коммерческими банками, потом директором департамента денежно-кредитной политики. В 1998 году вошел в состав правления банка.
Позже он стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008-го был советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком.
С 2004 по 2009 год он также был советником президента Валдаса Адамкуса.
26 мая, 05:19Процедура выборов президента Литвы