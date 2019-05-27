Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экономист Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.

Согласно данным на пять утра, Науседа получил 66,72% голосов, а его конкурент, депутат сейма Ингрида Шимоните — 33,28%.

Как сообщает телеканал LRT , Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах.

Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей.

Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье.

Глава государства избирается на пять лет. Грибаускайте руководит республикой уже второй срок и на третий претендовать не может.

Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Он считает, что создание условий для благополучия литовцев должно стать главной задачей государства.

Также, по его словам, став президентом, он будет стремиться укреплять отношения с Польшей и именно туда совершит свой первый официальный визит.

Гитанас Науседа родился в 1964 году. С 1994-го работал в Банке Литвы: сначала был заместителем начальника отдела по надзору за коммерческими банками, потом директором департамента денежно-кредитной политики. В 1998 году вошел в состав правления банка.

Позже он стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008-го был советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком.