Биография Гитанаса Науседа

В 1987-2004 годах Гитанас Науседа преподавал на экономическом факультете Вильнюсского университета. С 2009 года – доцент в Международной бизнес-школе Вильнюсского университета.

С 1990 по 1992 год Науседа проходил практику в Мангеймском университете в Германии по программе DAAD (Германская службы академических обменов), в 1994 году стажировался в Бундестаге в Бонне.

В 1992-1993 годах занимал должность старшего научного сотрудника в Институте экономики и приватизации.

В 1993-1994 годах был начальником отдела финансового рынка в Государственном управлении по ценам и конкуренции.

В 1994-1996 годах – заместитель начальника отдела методологии и анализа в департаменте надзора за коммерческими банками Банка Литвы.

С 1996 по 2000 год был директором департамента денежно-кредитной политики Банка Литвы, с 1998 по 2000 год – членом правления Банка Литвы.

С 2000 по 2008 год занимал должность советника председателя правления литовского коммерческого банка AB Vilniaus Bankas.

В 2004-2009 году был советником президента Латвии Валдаса Адамкуса.

В сентябре 2018 года Гитанас Науседа объявил о своем участии в выборах президента Литвы.

4 апреля 2019 года он был зарегистрирован кандидатом на выборах президента Литвы.

12 мая 2019 года в первом туре президентских выборов Литвы Гитанас Науседа получил 30,95% голосов избирателей и вышел во второй тур.

Владеет английским, немецким и русским языками.