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РИА Новости

Биография Ингриды Шимоните

03:08
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните
Кандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните. Архивное фото
Литовский государственный деятель Ингрида Шимоните (Ingrida Šimonytė) родилась 15 ноября 1974 года в Вильнюсе (Литва).
В 1996 году получила степень бакалавра в области бизнес-администрирования, в 1998 году – степень магистра экономики в Вильнюсском университете.
В 1997-2004 годах работала в министерстве финансов Литвы, где прошла путь от старшего экономиста до директора налогового департамента.
В 2004-2009 годах была секретарем министерства финансов Литвы, заместителем министра финансов Литвы.
В 2009-2012 годах Шимоните занимала пост министра финансов Литвы.
В 2013-2016 годах входила в правление Банка Литвы, была заместителем правления.
Одновременно занималась преподавательской деятельностью в Вильнюсском университете и Институте международных отношений и политических наук Литвы. В 2014 году она стала председателем совета Вильнюсского университета.
Осенью 2016 года Шимоните победила на выборах в сейм Литвы по Антакальнисскому избирательному округу. В сейме она возглавила комитет по аудиту, вошла в комитет по европейским делам, а также в комиссии по борьбе с коррупцией и правам инвалидов.
5 ноября 2018 года стало известно, что Ингрида Шимоните выиграла праймериз партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) по определению кандидата на выборах президента Литвы в 2019 году, набрав 79% голосов. Во внутрипартийном голосовании могли участвовать и беспартийные, прошедшие интернет-регистрацию выборщиков.
17 ноября 2018 года СО-ХДЛ официально выразила поддержку беспартийному члену сейма Ингриде Шимоните как своему кандидату на выборах президента республики.
В конце марта 2019 года для регистрации на участие в выборах президента Литвы в Главной избирательной комиссии Шимоните набрала самое большое количество подписей – 27647 бумажных и 40450 электронных.
В апреле 2019 года Ингрида Шимоните была зарегистрирована в качестве кандидата в президенты Главной избирательной комиссией Литвы.
Награждена литовским орденом Витаутаса Великого (2015).
Владеет английским, русским, польским, шведским языками.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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