Патриарх Кирилл призвал всех христиан Европы мужественно проявлять веру

СТРАСБУРГ (Франция), 27 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в главном католическом соборе Страсбурга в присутствии его архиепископа, призвал всех христиан Европы мужественно свидетельствовать о вере и ценностях своим образом жизни.

"Очень важно, когда современный человек имеет потребность в храме. Потому что ценности современной цивилизации лежат в совершенно иной плоскости, далекой от духовного измерения. Когда мы строим храмы и собираемся в храмах в таком множестве, как сейчас, мы свидетельствуем о нашей принадлежности к христианской вере и настаиваем на непреходящем значении христианских ценностей. И мы выражаем свою готовность защищать эти ценности и в этих ценностях воспитывать наших детей", - сказал патриарх Кирилл в знаменитом католическом соборе Страсбурга Нотр Дам.

В этом древнем соборе в рамках патриаршего визита воскресным вечером прошел концерт хора Киевских духовных школ. Огромный собор был полон слушателей.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, "христианская вера - это не только убеждения, это образ жизни". "И он не в полной мере совпадает с образом жизни секулярного человека, в сердце которого нет религиозной веры… Поэтому сегодня христиане особо призываются к тому, чтобы на уровне практических действий свидетельствовать о христианской вере своей собственной жизнью. Нет ничего более важного, чем свидетельство о вере собственной жизнью. И это свидетельство никогда не было простым", - отметил патриарх.

Он рассказал о страданиях людей за веру во времена атеистической власти в СССР и о возрождении православного христианства в России в наши дни. "Я связываю это возрождение с мужественным свидетельством предшествующих поколений, которые не боялись оставаться христианами даже перед лицом смерти", - добавил предстоятель РПЦ.

"Сегодня ни у кого из нас, по крайней мере, здесь присутствующих, нет опасности свидетельствовать о своей принадлежности ко Христу. Никаких последствий, опасных для жизни, для карьеры, для комфорта от этого не будет. И тем не менее не всегда мы готовы на это свидетельство", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он полагает, что беседы со страсбургскими представителями Католической церкви в ходе нынешнего визита в столицу объединенной Европы, встреча с ее паствой, освящение в воскресенье русского храма Всех Святых (главная цель визита) - помогут католикам и православным "лучше понимать друг друга". "Самое главное - понимать, что на всех на нас лежит ответственность за сохранение христианства в современном обществе, ответственность за свидетельство о Христе", - заявил предстоятель Русской церкви.

Он пожелал всем местным жителям "крепкой веры, сил и мужества оставаться христианами в нынешних условиях жизни".

После слов о "непреходящем значении христианских ценностей" патриарх Кирилл призвал католиков свидетельствовать о них в Европе вместе и приветствовал всех собравшихся традиционным православным пасхальным возгласом " Христос Воскрес!". И православные, и католики, присутствовавшие на торжествах, хором ответили предстоятелю РПЦ "Воистину воскрес".

Архиепископ Страсбурга Люк Равель констатировал, что "сегодня во Франции многие забывают Бога". Он выразил надежду, что визит предстоятеля Русской православной церкви "позволит вере вернуться на эту благородную землю".

По словам архиепископа Равеля, "Европа должна держаться своих христианских корней". И он также призвал христиан Востока и Запада Европы вместе свидетельствовать о великих христианских ценностях. "Чтобы новый Европейский парламент признавал доминирование христианской культуры", - заключил представитель Римско-католической церкви.

В минувшее воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Всех Святых, построенный в русском стиле в самом сердце объединенной Европы - во французском Страсбурге, рядом с основными международными европейскими институтами. Священнослужители во главе с патриархом Кириллом в праздничных красных облачениях совершили крестный ход вокруг новопостроенного храма. После освящения предстоятель Русской православной церкви возглавил в храме Божественную литургию.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в десяти минутах ходьбы от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Он стал одной из культурных достопримечательностей города, подобно русским церквям в Париже, Ницце и Каннах. Некоторые уже называют его "жемчужиной" или "белым лебедем Страсбурга".