Патриарх Кирилл призвал Запад усилить духовную жизнь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля

СТРАСБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения русского храма в Страсбурге в воскресенье заявил о необходимости укрепления духовной жизни людей на Западе, а также развития диалога и взаимодействия православных и католиков для свидетельства о христианских ценностях в "секуляризированной цивилизации".

"Мы верим, что и на Западе, где, может быть, картина несколько иная (по сравнению с Россией, где, по словам патриарха, после 70-летия господства атеистической власти продолжается бурное возрождение духовной жизни – ред.), настанет тот момент, когда люди снова осознают огромную необходимость в том, чтобы духовная жизнь становилась все сильнее и сильнее", - сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что Русская церковь с большим уважением относится к трудам папы Римского Франциска и католического епископата и внимательно наблюдает за духовным состоянием Западной Европы.

"Мы солидарны с вами в ваших трудах. Полагаю, что мы должны совместно умножать наши усилия на пути свидетельства о Христе, распятом и воскресшем", - заявил предстоятель РПЦ, обращаясь к архиепископу Страсбурга Люку Равелю, мэру города Ролану Рису и другим высокопоставленным представителям Католической церкви, городских властей и всем пришедшим на церковные торжества местным жителям.

Патриарх выразил надежду, что построенный и освященный сегодня в Страсбурге русский храм Всех святых с духовно-культурным центром при нем будет "домом молитвы для православных людей", а также "местом встречи с католической общиной, местом диалога, который столь необходим для христиан, живущих сегодня в условиях секуляризированной цивилизации".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм Всех Святых в Страсбурге.