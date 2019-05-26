Патриарх Кирилл освятил русский храм в Страсбурге

СТРАСБУРГ, 26 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм Всех Святых, построенный в русском стиле в самом сердце объединенной Европы – во французском Страсбурге, рядом с основными международными европейскими институтами.
Священнослужители во главе с патриархом Кириллом в праздничных красных облачениях совершили крестный ход вокруг новопостроенного храма. После освящения предстоятель Русской православной церкви возглавил в храме Божественную литургию.
© РИА Новости / Ольга ЛипичПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге, Франция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге, Франция
На церковные торжества собрались сотни прихожан из общины Русской церкви в Страсбурге, гости из других городов Франции и соседней Германии, любопытствующие горожане. Просторный храм вмещает до 500 человек. Еще сотни нарядно одетых прихожан участвовали в торжествах, стоя на улице на территории храмового комплекса перед большим экраном и динамиками, которые транслировали богослужение.
На торжествах присутствовал мэр Страсбурга Ролан Рис, католический архиепископ города Люк Равель и другие высокопоставленные лица.
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция, во время церемонии освящения
Как ранее рассказал РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сопровождающий патриарха Кирилла в ходе его первой официальной поездки в Страсбург, главная цель визита - именно освящение русского храма, который строился более пяти лет для большой православной общины города.
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция, перед церемонией освящения
Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в десяти минутах ходьбы от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Он стал одной из культурных достопримечательностей города, подобно русским церквям в Париже, Ницце и Каннах. Некоторые уже называют его "жемчужиной" или "белым лебедем Страсбурга".
Высота храма - 41 метр, длина - 30 метров, ширина - 15 метров. Он рассчитан на 300 человек, но может вместить и больше. Автор проекта - московский архитектор Дмитрий Пшеничников, реализацией проекта руководил французский архитектор Мишель Арнольд. Строительные работы велись местными предприятиями, однако купола, кресты, шатер и апсида храма были изготовлены в России.
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция