Патриарх Кирилл освятил русский храм в Страсбурге

СТРАСБУРГ, 26 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм Всех Святых, построенный в русском стиле в самом сердце объединенной Европы – во французском Страсбурге, рядом с основными международными европейскими институтами.

Священнослужители во главе с патриархом Кириллом в праздничных красных облачениях совершили крестный ход вокруг новопостроенного храма. После освящения предстоятель Русской православной церкви возглавил в храме Божественную литургию.

© РИА Новости / Ольга Липич Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге, Франция © РИА Новости / Ольга Липич Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге, Франция

На церковные торжества собрались сотни прихожан из общины Русской церкви в Страсбурге, гости из других городов Франции и соседней Германии, любопытствующие горожане. Просторный храм вмещает до 500 человек. Еще сотни нарядно одетых прихожан участвовали в торжествах, стоя на улице на территории храмового комплекса перед большим экраном и динамиками, которые транслировали богослужение.

На торжествах присутствовал мэр Страсбурга Ролан Рис, католический архиепископ города Люк Равель и другие высокопоставленные лица.

© РИА Новости / Ольга Липич Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция, во время церемонии освящения © РИА Новости / Ольга Липич Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция, во время церемонии освящения

Как ранее рассказал РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сопровождающий патриарха Кирилла в ходе его первой официальной поездки в Страсбург, главная цель визита - именно освящение русского храма, который строился более пяти лет для большой православной общины города.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в десяти минутах ходьбы от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Он стал одной из культурных достопримечательностей города, подобно русским церквям в Париже, Ницце и Каннах. Некоторые уже называют его "жемчужиной" или "белым лебедем Страсбурга".