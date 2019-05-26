Учитель рассказал, когда займется экранизацией романа Яхиной "Дети мои"

Режиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

КАНН, 26 мая — РИА Новости. Запуск проекта по книге "Дети мои" Гузель Яхиной произойдет не раньше, чем через год-полтора, рассказал РИА Новости режиссер Алексей Учитель.

Студия "Рок" представила проект на российском стенде Made in Russia в рамках Каннского кинорынка. Новый роман Гузель Яхиной, которая приобрела широкую популярность благодаря своей дебютной книге "Зулейха открывает глаза", вышел весной прошлого года. Как рассказал Учитель, автору предложили самой написать сценарий, но в данный момент она работает над новой книгой, поэтому студия занимается поисками сценариста.

"Предварительные сроки (запуска проекта - Прим. ред.) будут известны, когда мы найдем сценариста. Пока могу сказать, что не раньше, чем через год-полтора", - сказал Учитель.

Он отметил, что хотел бы снимать картину сам, но впереди еще работа над проектами про Виктора Цоя и Дмитрия Шостаковича. По словам Учителя, фильм про Шостаковича будет масштабной художественной картиной, в которой создатели постараются уйти от жанра традиционного байопика.

Действие книги "Дети мои" разворачивается в 1920–1930-е годы, а ее героем становится учитель немецкой словесности Якоб Бах, живущий в Поволжье. По словам самой писательницы, она хотела написать роман, в котором реальные исторические события сочетались бы с философскими размышлениями.