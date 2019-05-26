Учитель рассказал, когда займется экранизацией романа Яхиной "Дети мои"

Жюри основного конкурса (слева направо): польский режиссер и сценарист Павел Павликовский, американская актриса Эль Фаннинг, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, актриса и режиссёр из Буркина-Фасо Маймуна Н’Диайе, греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт, французский режиссер и сценарист Робен Кампийо, итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер и директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.
Жюри основного конкурса (слева направо): польский режиссер и сценарист Павел Павликовский, американская актриса Эль Фаннинг, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, актриса и режиссёр из Буркина-Фасо Маймуна Н’Диайе, греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт, французский режиссер и сценарист Робен Кампийо, итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер и директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.
Главный приз Каннского кинофестиваля, премию "Золотая пальмовая ветвь", получил южнокорейский фильм "Паразиты" (Gisaengchung). Эта комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.
На фото: актер Сон Кан-хо (слева) и режиссер Пон Джун-хо.
Главный приз Каннского кинофестиваля, премию "Золотая пальмовая ветвь", получил южнокорейский фильм "Паразиты" (Gisaengchung). Эта комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.
На фото: актер Сон Кан-хо (слева) и режиссер Пон Джун-хо.
Американский актер Антонио Бандерас победил в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" (Dolor y gloria). Драма Педро Альмодовара рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память.
Американский актер Антонио Бандерас победил в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" (Dolor y gloria). Драма Педро Альмодовара рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память.
Английская актриса Эмили Бичем выиграла номинацию "Лучшая актриса" за роль в фильме Джессики Хауснер "Малыш Джо" (Little Joe).
Английская актриса Эмили Бичем выиграла номинацию "Лучшая актриса" за роль в фильме Джессики Хауснер "Малыш Джо" (Little Joe).
Российский режиссер Кантемир Балагов за фильм "Дылда" получил приз за режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" и награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI).
На фото: соучредитель Фонда "Кинотавр" Валерия Роднянская, продюсер Александр Роднянский и Кантемир Балагов.
Российский режиссер Кантемир Балагов за фильм "Дылда" получил приз за режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" и награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI).
На фото: соучредитель Фонда "Кинотавр" Валерия Роднянская, продюсер Александр Роднянский и Кантемир Балагов.
Гран-при Каннского фестиваля удостоился фильм "Атлантика" (Atlantique\Atlantics), дебютная картина французского режиссера Мати Диоп.
Гран-при Каннского фестиваля удостоился фильм "Атлантика" (Atlantique\Atlantics), дебютная картина французского режиссера Мати Диоп.
Закрывала фестиваль французская комедия "Особенные" (Hors normes). На фото (слева направо): режиссер и сценарист Эрик Толедано, актер Венсан Кассель и режиссер и сценарист Оливье Накаш.
Закрывала фестиваль французская комедия "Особенные" (Hors normes). На фото (слева направо): режиссер и сценарист Эрик Толедано, актер Венсан Кассель и режиссер и сценарист Оливье Накаш.
Бельгийские режиссеры Жан-Пьер Дарденн (слева) и Люк Дарденн, получили награду в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Молодой Ахмед" о мальчике, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам нападает на учительницу арабского языка.
Бельгийские режиссеры Жан-Пьер Дарденн (слева) и Люк Дарденн, получили награду в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Молодой Ахмед" о мальчике, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам нападает на учительницу арабского языка.
Режиссер Квентин Тарантино представил в Канне трагикомедию "Однажды... в Голливуде" с участием Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта и Марго Робб
На фото: Тарантино с супругой, израильской певицей и моделью Даниэлой Пик.
Режиссер Квентин Тарантино представил в Канне трагикомедию "Однажды... в Голливуде" с участием Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта и Марго Робб
На фото: Тарантино с супругой, израильской певицей и моделью Даниэлой Пик.
В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавил мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, а американская актриса Эль Фаннинг стала одним из членов жюри.
В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавил мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, а американская актриса Эль Фаннинг стала одним из членов жюри.
Гостья кинофестиваля, российская актриса Юлия Михалкова.
Гостья кинофестиваля, российская актриса Юлия Михалкова.
Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне представил в Канне картину "Рэмбо 5: Последняя кровь" и вручил награду обладателю Гран-при фестиваля.
На фото: Сталлоне и его супруга, актриса Дженнифер Флавин (слева) и дочь, актриса Софи Роуз Сталлоне.
Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне представил в Канне картину "Рэмбо 5: Последняя кровь" и вручил награду обладателю Гран-при фестиваля.
На фото: Сталлоне и его супруга, актриса Дженнифер Флавин (слева) и дочь, актриса Софи Роуз Сталлоне.
Румынская актриса Катринель Менгия на церемонии закрытия.
Румынская актриса Катринель Менгия на церемонии закрытия.
Французская актриса Катрин Денёв на 72-м Каннском кинофестивале вручала победителям "Золотую пальмовую ветвь".
Французская актриса Катрин Денёв на 72-м Каннском кинофестивале вручала победителям "Золотую пальмовую ветвь".
Председатель жюри программы "Особый взгляд" ливанская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Надин Лабаки и аргентинский режиссер, продюсер и сценарист Лисандро Алонсо.
Председатель жюри программы "Особый взгляд" ливанская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Надин Лабаки и аргентинский режиссер, продюсер и сценарист Лисандро Алонсо.
Жюри основного конкурса (слева направо): польский режиссер и сценарист Павел Павликовский, американская актриса Эль Фаннинг, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, актриса и режиссёр из Буркина-Фасо Маймуна Н’Диайе, греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт, французский режиссер и сценарист Робен Кампийо, итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер и директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.
Главный приз Каннского кинофестиваля, премию "Золотая пальмовая ветвь", получил южнокорейский фильм "Паразиты" (Gisaengchung). Эта комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.
На фото: актер Сон Кан-хо (слева) и режиссер Пон Джун-хо.
Американский актер Антонио Бандерас победил в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" (Dolor y gloria). Драма Педро Альмодовара рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память.
Английская актриса Эмили Бичем выиграла номинацию "Лучшая актриса" за роль в фильме Джессики Хауснер "Малыш Джо" (Little Joe).
Российский режиссер Кантемир Балагов за фильм "Дылда" получил приз за режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" и награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI).
На фото: соучредитель Фонда "Кинотавр" Валерия Роднянская, продюсер Александр Роднянский и Кантемир Балагов.
Гран-при Каннского фестиваля удостоился фильм "Атлантика" (Atlantique\Atlantics), дебютная картина французского режиссера Мати Диоп.
Закрывала фестиваль французская комедия "Особенные" (Hors normes). На фото (слева направо): режиссер и сценарист Эрик Толедано, актер Венсан Кассель и режиссер и сценарист Оливье Накаш.
Бельгийские режиссеры Жан-Пьер Дарденн (слева) и Люк Дарденн, получили награду в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Молодой Ахмед" о мальчике, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам нападает на учительницу арабского языка.
Режиссер Квентин Тарантино представил в Канне трагикомедию "Однажды... в Голливуде" с участием Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта и Марго Робб
На фото: Тарантино с супругой, израильской певицей и моделью Даниэлой Пик.
В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавил мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, а американская актриса Эль Фаннинг стала одним из членов жюри.
Гостья кинофестиваля, российская актриса Юлия Михалкова.
Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне представил в Канне картину "Рэмбо 5: Последняя кровь" и вручил награду обладателю Гран-при фестиваля.
На фото: Сталлоне и его супруга, актриса Дженнифер Флавин (слева) и дочь, актриса Софи Роуз Сталлоне.
Румынская актриса Катринель Менгия на церемонии закрытия.
Французская актриса Катрин Денёв на 72-м Каннском кинофестивале вручала победителям "Золотую пальмовую ветвь".
Председатель жюри программы "Особый взгляд" ливанская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Надин Лабаки и аргентинский режиссер, продюсер и сценарист Лисандро Алонсо.