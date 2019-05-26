Церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Жюри основного конкурса (слева направо): польский режиссер и сценарист Павел Павликовский, американская актриса Эль Фаннинг, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, актриса и режиссёр из Буркина-Фасо Маймуна Н’Диайе, греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт, французский режиссер и сценарист Робен Кампийо, итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер и директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.