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РИА Новости
Культура

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Вчера, 12:25
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На Лазурном берегу с 14 по 25 мая проходил 72-й Международный Каннский фестиваль. Церемония закрытия одного из самых престижных международных киносмотров — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Жюри основного конкурса (слева направо): польский режиссер и сценарист Павел Павликовский, американская актриса Эль Фаннинг, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, актриса и режиссёр из Буркина-Фасо Маймуна Н’Диайе, греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт, французский режиссер и сценарист Робен Кампийо, итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер и директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

Жюри основного конкурса 72-го Каннского международного кинофестиваля на красной дорожке церемонии закрытия
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Жюри основного конкурса (слева направо): польский режиссер и сценарист Павел Павликовский, американская актриса Эль Фаннинг, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, актриса и режиссёр из Буркина-Фасо Маймуна Н’Диайе, греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт, французский режиссер и сценарист Робен Кампийо, итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер и директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Главный приз Каннского кинофестиваля, премию "Золотая пальмовая ветвь", получил южнокорейский фильм "Паразиты" (Gisaengchung). Эта комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

На фото: актер Сон Кан-хо (слева) и режиссер Пон Джун-хо.

Южнокорейские актер Сон Кан-хо (слева) и режиссер Пон Джун-хо, получивший премию Золотая пальмовая ветвь за фильм Паразиты на церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
2 из 15

Главный приз Каннского кинофестиваля, премию "Золотая пальмовая ветвь", получил южнокорейский фильм "Паразиты" (Gisaengchung). Эта комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

На фото: актер Сон Кан-хо (слева) и режиссер Пон Джун-хо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Американский актер Антонио Бандерас победил в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" (Dolor y gloria). Драма Педро Альмодовара рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память.

Американский актер Антонио Бандерас, получивший премию Лучший актер за роль в фильме Боль и слава (Dolor y gloria), на церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Американский актер Антонио Бандерас победил в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" (Dolor y gloria). Драма Педро Альмодовара рассказывает о талантливом режиссере, который постепенно теряет память.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Английская актриса Эмили Бичем выиграла номинацию "Лучшая актриса" за роль в фильме Джессики Хауснер "Малыш Джо" (Little Joe).

Английская актриса Эмили Бичем, получившая премию Лучшая актриса за роль в фильме Маленький Джо (Little Joe), на церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Английская актриса Эмили Бичем выиграла номинацию "Лучшая актриса" за роль в фильме Джессики Хауснер "Малыш Джо" (Little Joe).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский режиссер Кантемир Балагов за фильм "Дылда" получил приз за режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" и награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI).

На фото: соучредитель Фонда "Кинотавр" Валерия Роднянская, продюсер Александр Роднянский и Кантемир Балагов.

Церемония закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Российский режиссер Кантемир Балагов за фильм "Дылда" получил приз за режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" и награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI).

На фото: соучредитель Фонда "Кинотавр" Валерия Роднянская, продюсер Александр Роднянский и Кантемир Балагов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Гран-при Каннского фестиваля удостоился фильм "Атлантика" (Atlantique\Atlantics), дебютная картина французского режиссера Мати Диоп.

Французский режиссер Мати Диоп, получившая Гран-при за фильм Атлантика (Atlantique \ Atlantics), на церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Гран-при Каннского фестиваля удостоился фильм "Атлантика" (Atlantique\Atlantics), дебютная картина французского режиссера Мати Диоп.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Закрывала фестиваль французская комедия "Особенные" (Hors normes). На фото (слева направо): режиссер и сценарист Эрик Толедано, актер Венсан Кассель и режиссер и сценарист Оливье Накаш.

Церемония закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Закрывала фестиваль французская комедия "Особенные" (Hors normes). На фото (слева направо): режиссер и сценарист Эрик Толедано, актер Венсан Кассель и режиссер и сценарист Оливье Накаш.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бельгийские режиссеры Жан-Пьер Дарденн (слева) и Люк Дарденн, получили награду в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Молодой Ахмед" о мальчике, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам нападает на учительницу арабского языка.

Бельгийские режиссеры Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн, получившие награду в номинации Лучший режиссер за фильм Молодой Ахмед на церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Бельгийские режиссеры Жан-Пьер Дарденн (слева) и Люк Дарденн, получили награду в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Молодой Ахмед" о мальчике, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам нападает на учительницу арабского языка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Квентин Тарантино представил в Канне трагикомедию "Однажды... в Голливуде" с участием Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта и Марго Робб

На фото: Тарантино с супругой, израильской певицей и моделью Даниэлой Пик.

Режиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Режиссер Квентин Тарантино представил в Канне трагикомедию "Однажды... в Голливуде" с участием Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта и Марго Робб

На фото: Тарантино с супругой, израильской певицей и моделью Даниэлой Пик.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавил мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, а американская актриса Эль Фаннинг стала одним из членов жюри.

Председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и американская актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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В этом году жюри Каннского кинофестиваля возглавил мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, а американская актриса Эль Фаннинг стала одним из членов жюри.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Гостья кинофестиваля, российская актриса Юлия Михалкова.

Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
11 из 15

Гостья кинофестиваля, российская актриса Юлия Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне представил в Канне картину "Рэмбо 5: Последняя кровь" и вручил награду обладателю Гран-при фестиваля.

На фото: Сталлоне и его супруга, актриса Дженнифер Флавин (слева) и дочь, актриса Софи Роуз Сталлоне.

Актер, режиссер Сильвестр Сталлоне, его супруга, актриса Дженнифер Флавин и дочь, актриса Софи Роуз Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
12 из 15

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне представил в Канне картину "Рэмбо 5: Последняя кровь" и вручил награду обладателю Гран-при фестиваля.

На фото: Сталлоне и его супруга, актриса Дженнифер Флавин (слева) и дочь, актриса Софи Роуз Сталлоне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Румынская актриса Катринель Менгия на церемонии закрытия.

Румынская актриса Катринель Менгия на церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
13 из 15

Румынская актриса Катринель Менгия на церемонии закрытия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Antonin Thuillier

Французская актриса Катрин Денёв на 72-м Каннском кинофестивале вручала победителям "Золотую пальмовую ветвь".

Французская актриса Катрин Денёв на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Французская актриса Катрин Денёв на 72-м Каннском кинофестивале вручала победителям "Золотую пальмовую ветвь".

© AFP 2019 / Antonin Thuillier
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Председатель жюри программы "Особый взгляд" ливанская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Надин Лабаки и аргентинский режиссер, продюсер и сценарист Лисандро Алонсо.

Председатель жюри программы Особый взгляд ливанская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Надин Лабаки и аргентинский режиссер, продюсер и сценарист Лисандро Алонсо на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
15 из 15

Председатель жюри программы "Особый взгляд" ливанская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Надин Лабаки и аргентинский режиссер, продюсер и сценарист Лисандро Алонсо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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