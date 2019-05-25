Источник: жители Дагестана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

© Фото : пресс-служба УГИБДД по Саратовской области ДТП на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. 25 мая 2019

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все пассажиры микроавтобуса, пострадавшие в ДТП на трассе в Саратовской области, являются жителями Дагестана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее в УГИБДД области сообщали РИА Новости, что в субботу микроавтобус, следовавший из Оренбурга в Махачкалу, при обгоне столкнулся с фурой Volvo и вылетел в кювет на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГИБДД, в маршрутке ехали 13 человек, 11 пассажиров отправлены в больницу. В комитете здравоохранения соседней Волгоградской области уточнили, что в больнице Камышина находятся 10 человек, в том числе одна пациентка в тяжелом состоянии в реанимации.

"По предварительным данным, все пострадавшие пассажиры микроавтобуса - жители Дагестана. За рулем микроавтобуса был 43-летний житель Дагестана, он и водитель грузовика из Калмыкии не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что пострадавших доставили в больницу соседнего региона в Камышин, поскольку ДТП произошло в 50 километрах от этого города.