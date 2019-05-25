Кириенко: новые атомные ледоколы обеспечат успешное освоение Арктики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Строительство отечественных атомных ледоколов нового поколения станет залогом успешного выполнения Россией глобальных проектов в Арктике, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах.

Кириенко направил приветственную телеграмму участникам прошедшей в субботу на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге торжественной церемонии спуска на воду нового серийного атомного ледокола "Урал" проекта 22220. Текст приветствия зачитал на церемонии полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Как отмечается в приветствии, спуск на воду "Урала" - "это продолжение долгосрочной программы по обновлению парка атомных ледоколов, основной целью которой является создание серии ледоколов нового поколения, способных выполнять комплекс судоходных задач в условиях крайнего Севера".

"Сегодня, глядя на этого атомного гиганта, а он действительно гигант, мы испытываем чувство гордости за российские технологии и профессионализм людей, создавших этот ледокол", - говорится в приветствии.

"Несомненно, что серийное строительство ледоколов нового поколения - залог успешного освоения арктической зоны и реализации глобальных арктических проектов. Атомный ледокольный флот прокладывает путь караванам судов по Северному морскому пути. И пусть он станет основой экономического процветания нашей страны", - отметил Кириенко в телеграмме.

Атомный ледокол "Урал" был заложен на Балтийском заводе летом 2016 года. Срок сдачи атомохода – 2022 год. На Балтийском заводе ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство первого такого серийного атомохода "Сибирь". России понадобятся еще два атомных ледокола этого проекта, и в нынешнем году ожидается подписание контракта на их строительство.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Атомоходы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.