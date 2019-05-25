Сирил Рамафоса принес присягу президента ЮАР

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса, который был переизбран на этот пост 22 мая, принес присягу народу страны в субботу, церемония транслировалась на местном телеканале Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса, который был переизбран на этот пост 22 мая, принес присягу народу страны в субботу, церемония транслировалась на местном телеканале SABC News

Ранее сообщалось, что парламент ЮАР переизбрал президентом страны Рамафосу, лидера партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), победившей на всеобщих выборах.

Церемония инаугурации президента проходит в субботу на стадионе Loftus Versfeld в Претории, где собрались около 30 тысяч человек. Событие посетили бывшие президенты ЮАР Фредерик де Клерк, Табо Мбеки и Кгалема Мотланте с супругами, журналисты, дипломаты и зарубежные гости.

Главы конфессий ЮАР призвали собравшихся к молитве, после чего Рамафоса принёс присягу главы государства в присутствии верховного судьи. Он пообещал соблюдать конституцию и законы страны, содействовать "прогрессу республики", "защищать и продвигать права южноафриканцев" и закончил речь словами "да поможет мне Бог".

После присяги на стадион на парашютах спустились несколько представителей спецназа, прогремел салют. Президент провёл проверку батальона и принял торжественный парад вооружённых сил страны.

Всеобщие выборы, в ходе которых избираются парламент и национальное правительство во главе с президентом, прошли в ЮАР 8 мая. По данным избиркома, оппозиционный "Демократический альянс" набрал 20,76% голосов, крайне левая партия "Борцы за экономическую свободу" – 10,79%, а "Партия свободы Инката" – 3,38%.