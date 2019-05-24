ФОМС рассказал о возможных последствиях реформы внебюджетных фондов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Изменение организационно-правовой формы государственных внебюджетных фондов России может привести к невыполнению социальных обязательств пред гражданами и увеличению социальной напряженности, заявила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).

"С учетом разных принципов организации и функционирования систем, финансового обеспечения расходных обязательств возникают риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами, увеличения социальной напряженности, увеличения потребности в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета",- говорится в сообщении.

Структуры государственных внебюджетных фондов России имеют принципиальные различия, их функции разнородны и не дублируются, отметили в пресс-службе.