В Петербурге не будут закрывать кафе, где бесплатно кормили пенсионеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главе Василеостровского района разобраться в ситуации с кафе "Добродомик", работа которого была приостановлена, отметив, что оно закрыто не будет.
Ранее совладелец кафе Александра Синяк сообщила РИА Новости, что работа кафе "Добродомик", где бесплатно кормили пенсионерв, временно приостановлена до урегулирования разногласий с властями. Согласно сообщению в официальном сообществе "Добродомика" в социальной сети "ВКонтакте", причиной претензий районных властей стали, в частности, гирлянда на входе в кафе, граффити на стенах фасада, а также несоответствие цвета вывески окраске фасада. В администрации Василеостровского района РИА Новости сообщали, что не закрывали кафе.
"Спасибо за сообщения по поводу ситуации с кафе "Добродомик", где бесплатно кормят пенсионеров. Кафе закрыто не будет. Поручаю главе Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину сегодня же разобраться в ситуации и помочь "Добродомику" продолжить работу. Слежу лично", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Согласно материалам на сайте кафе "Добродомик", "благодарные обеды" для пенсионеров, за которые они не платят, проводятся ежедневно по будням с 12 до 16 мск. По словам Александры Синяк, зимой кафе ежедневно обслуживало до более чем 600 пенсионеров, в летний период бесплатные обеды получают в среднем 300-400 человек в день.
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