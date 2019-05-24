В Петербурге не будут закрывать кафе, где бесплатно кормили пенсионеров

Киевлянка устраивает бесплатные дни красоты для онкобольных детей и их мам Киевские волонтеры больше пяти лет приезжают в детское онкологическое отделение и устраивают "дни красоты" для пациентов и их мам. Такие акции помогают детям отвлечься от больничной рутины, а мамам — оставаться женщинами в непростое время.