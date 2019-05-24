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РИА Новости

Правительство внесло проект об эксперименте по квоте на выбросы в атмосферу

24 мая, 10:01
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© РИА Новости / Максим БлиновТеплоэлектроцентраль на Канатчиковом проезде в Москве
Теплоэлектроцентраль на Канатчиковом проезде в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Теплоэлектроцентраль на Канатчиковом проезде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Сообщается, что в соответствии с указом президента России от 7 мая 2018 года №204 в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" предусмотрено снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение к концу 2024 года совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязнённых городах на 22%.
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"Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения выбросов в атмосферный воздух и применения системы такого квотирования в крупных промышленных центрах. Эксперимент планируется провести в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите", - говорится в документе.
Уточняется, что также вводится понятие "результаты проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха" и новые нормы, которыми регулируются вопросы проведения таких расчётов и применения их результатов.
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Кроме того, предлагается закрепить право субъектов Федерации на проведение сводных расчётов для отдельных населённых пунктов и на использование результатов таких расчётов при нормировании и установлении квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
"Законопроектом также предусматривается разработка и утверждение критериев формирования предприятиями плана по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, определяются особенности проведения проверок промышленных предприятий в такой период", - говорится в документе.
Также Минприроды РФ предлагается наделить полномочием по утверждению требований к мероприятиям по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий.
Кроме того планируется создать федеральную систему мониторинга качества атмосферного воздуха в городах, в которых будет проводиться эксперимент. Предусматривается, что информация будет предоставляться бесплатно.
Добавляется, что на основании анализа результатов эксперимента Минприроды оценит применения этого механизма и в случае успешных результатов подготовит соответствующие изменения в законодательство.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 23 мая.
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