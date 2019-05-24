В Дагестане уничтожили троих боевиков

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Дагестане нейтрализовали троих бандитов, сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
Это произошло во время проверочных мероприятий в Кизилюртовском районе республики. При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, силовики были обстреляны и открыли ответный огонь.
"На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы", — уточняется в релизе.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданских на месте боестолкновения нет, добавили в НАК.
Последняя крупная ликвидация была в среду: во Владимирской области прошла спецоперация по нейтрализации боевиков, двоих убили. Известно, что они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.