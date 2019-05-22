Под Владимиром ликвидировали боевиков, планировавших теракт

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кольчугино Владимирской области нейтрализовали двух боевиков, В Кольчугино Владимирской области нейтрализовали двух боевиков, передает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее сообщалось, что в городе ввели режим контртеррористической операции (КТО).

© Национальный антитеррористический комитет Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019 © Национальный антитеррористический комитет Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019

Спецназ блокировал дом, где укрывались боевики. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли стрельбу и были убиты ответным огнем, пояснили в НАК.

Личности бандитов предварительно установлены.

© Фото : Национальный антитеррористический комитет Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019 © Фото : Национальный антитеррористический комитет Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019

По данным оперативного штаба НАК, они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.

"На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", — говорится в сообщении.

Во время КТО жителей близлежащих домов эвакуировали. Никто из силовиков и гражданских не пострадал.