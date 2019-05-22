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РИА Новости

Под Владимиром ликвидировали боевиков, планировавших теракт

05:18
61060
© Фото : Национальный антитеррористический комитетКонтртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кольчугино Владимирской области нейтрализовали двух боевиков, передает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Ранее сообщалось, что в городе ввели режим контртеррористической операции (КТО).
© Национальный антитеррористический комитетКонтртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
© Национальный антитеррористический комитет
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Спецназ блокировал дом, где укрывались боевики. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли стрельбу и были убиты ответным огнем, пояснили в НАК.
Личности бандитов предварительно установлены.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетКонтртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
По данным оперативного штаба НАК, они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт.

"На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", — говорится в сообщении.

Во время КТО жителей близлежащих домов эвакуировали. Никто из силовиков и гражданских не пострадал.
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КольчугиноНациональный антитеррористический комитет РФВладимирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы... Работайте братья.....
22 мая, 05:20
Неспящее Зло
6700004
Спасибо, что раскрыли и уничтожили.
22 мая, 05:26
eldeckel
5800001
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