Рогозин рассказал, когда первый россиянин высадится на Луне

Студенты во время лекции генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа планируется на 2030 год, говорится в презентации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, представленной в МГУ.

Отмечается, что на 2029 год намечен облет спутника Земли, а после 2030 года — развертывание на Луне модулей для жизни и работы космонавтов.

В феврале головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш опубликовал документ, в котором указано, что первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты станут ежегодными.

В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".

Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало, а на 2035-й — продолжение строительства лунной базы.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028-м и 2029 году — соответственно с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.

Российская лунная программа

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которую планируется использовать для полетов к Луне. По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, это вариант с шестью боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180.

Президент Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты в начале 2018 года. Эскизное проектирование должно завершиться к ноябрю этого года, а первый пуск запланирован на 2028-й.