Зеленский исключает возможность переговоров с Россией, сообщили СМИ

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения переговоров с Россией, сообщил на своем сайте телеканал "Громадське ТВ" (Общественное телевидение).
Издание утверждает, что на вопрос его журналистов, будут ли такие переговоры, глава государства ответил отрицательно.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в среду сообщил, что Зеленский собирается вынести вопрос о переговорах с Россией на всенародное голосование.
Эту идею раскритиковал украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. У себя в фейсбуке он написал, что выносить вопрос национальной безопасности на референдум "опасно и безответственно".