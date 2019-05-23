Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.

Вакарчук на своей странице в Facebook заявил, что выносить вопрос национальной безопасности на референдум "опасно и безответственно". "Мы знаем как заканчивались "референдумы" в Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает", - написал Вакарчук.

Вакарчук ранее заявил, что "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов партии, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде.