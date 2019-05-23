Матвиенко назвала независимые СМИ альтернативой информационному мейнстриму

АЛМА-АТА, 23 мая – РИА Новости. Независимые СМИ играют важнейшую роль в информировании общества о широком многообразии мнений по происходящим в мире событиям, а также являются альтернативой глобальному информационному мейнстриму, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В четверг в Алма-Ате начал работу 16-й Евразийский медиафорум, участие в котором принимают представители казахстанского и международного медиасообщества. Приветствие Матвиенко к его участникам зачитал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Вы выполняете… важную миссию, внося значительный вклад в сохранение и развитие подлинной свободы слова в мировом масштабе", - отметила Матвиенко в обращении к участникам форума.

Она подчеркнула, что "в условиях глобализации независимость средств массовой информации - это независимость не только от государственной власти, но и от мировой медийной власти, крупнейших медиакорпораций и формируемого ими взгляда на происходящие в мире события".