Парламент ЮАР переизбрал президентом страны Сирила Рамафосу

В ЮАР 8 мая состоялись всеобщие выборы в состав Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) и законодательных собраний провинций. Как сообщила ранее местная избирательная комиссия по итогам подсчета 100% бюллетеней, правящая в АНК выиграла парламентские выборы в стране, набрав 57,51% голосов избирателей.

Всеобщие выборы проходят в ЮАР раз в пять лет. При этом избиратели голосуют не за определенного кандидата, а за политическую партию. Одержавшая победу на выборах партия затем назначает своего лидера президентом страны.