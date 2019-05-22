Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T17:32Z
https://ria.ru/20190522/1554812416.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/81/1533508173_0:0:1493:840_1036x0_80_0_0_c4f5025eecec1822aeef4e81d64c9a3e.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане заложили новый завод производства самолетов сельхозназначения

Вчера, 17:32
1352
© РИА Новости / Александр ВильфКазань
Казань
© РИА Новости / Александр Вильф
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Строительство сборочного производства самолетов сельхозназначения марки МВ-500 и аэродрома экспериментальной авиации с объёмом инвестиций 2,5 миллиарда рублей начато в Татарстане в городе Иннополис с участием генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и президента Татарстана Рустама Минниханова.
Проект реализуется госкорпорацией "Ростех" совместно с Татарстаном в рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017. Участок земли под строительство объекта выделен правительством Татарстана. Территория предприятия войдет в состав особой экономической зоны "Иннополис", что даст возможность получения соответствующих преференций, в том числе налоговых льгот.
Российский рубли и евро
30 апреля, 10:38
Экспорт Татарстана в 2018 году превысил $15,4 млрд
"В 2022 году мы его откроем (завод – ред.). Что касается финансирования, 2,5 миллиарда мы планируем вложить в строительство этого объекта. Прежде всего, конечно, в основном это будут частные средства, частно-государственное партнёрство", - сказал Чемезов журналистам в ходе церемонии начала строительства.
По его словам, пока рано говорить, кто из инвесторов войдёт в проект, переговоры ведутся со многими. "Сегодня пока финансирование идёт за счёт средств госкорпорации и некоторых частных инвесторов. Мы уже запустили проектирование. Я надеюсь, что уже к концу этого года проект будет готов, и в следующем году мы начнём уже само строительство", - уточнил глава "Ростеха".
Чемезов уточнил, что завод будет выпускать от 60 до 100 летательных аппаратов в год. "Если потребность будет увеличиваться, конечно, увеличим мощности", - добавил он.
Генеральный директор "Ростеха" отметил, что аналогов данному композитному самолёту в мире пока нет. Использоваться он может не только для авиахимработ, но и для мониторинга окружающей среды.
25 апреля, 21:22
Программа развития общественных пространств Татарстана вышла в финал премии
Президент Татарстана отметил, что новое производство даёт огромное количество работы для татарстанских, российских поставщиков, а также новые рабочие места. Близость такого интеллектуального центра, как Иннополис, также будет способствовать развитию проекта. Минниханов уточнил, что скоро появится серийное производство, будет отработана система лизинга, чтобы приобретение самолёта было доступным.
МВ-500 – современный самолет для выполнения авиахимработ производства казанской фирмы "МВЕН". Самолет получил сертификат типа в сентябре 2018 года и стал первым в современной России сертифицированным специализированным воздушным судном аграрного назначения.
В мае 2018 года между ООО "Фирма "МВЕН" и ОНПП "Технология" им А.Г. Ромашина подписан договор на сборку и поставку опытной партии из десяти самолетов МВ-500.
Воздушное судно имеет композитный планер и может эксплуатироваться в разных климатических условиях. Самолет оснащен быстродействующей парашютной системой, позволяющей обеспечивать спасение самолета вместе с экипажем. Машину можно использовать для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов. Грузоподъемность – до 560 килограммов. Самолет будет реализовываться под торговой маркой Т-500.
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин
22 апреля, 17:10
Власти Татарстана пообещали решить проблемы обманутых дольщиков в 2021 году
1700000
Обсудить 0
Республика ТатарстанРостехРустам МиннихановСергей ЧемезовТатарстанЭкономика
Рекомендуем
Российско-индийская ракета Брамос
Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"
РИА
Новости
США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
Логотип McDonald's
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
Лента
новостей
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине подготовили законопроект об импичменте
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Первый российский таргетный препарат для лечения рака протестируют на людях
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Для развития технополиса "Эра" могут создать внебюджетный фонд
Виктор Медведчук
Раду Украины надо не распустить, а "разогнать", считает Медведчук
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
Адвокат прокомментировал сообщения о возможном разводе Улюкаева
На улицах Брюсселя
В Бельгии проститутки перед выборами в парламент озвучили свои требования
Мосгорсуд оставил под стражей еще восьмерых украинских моряков
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Сообщение о минировании соборной мечети в Нальчике не подтвердилось
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
14:41У берегов Испании задержали судно, перевозившее кокаин из Южной Америки
Лента новостейМолния