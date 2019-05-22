В Татарстане заложили новый завод производства самолетов сельхозназначения

КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Строительство сборочного производства самолетов сельхозназначения марки МВ-500 и аэродрома экспериментальной авиации с объёмом инвестиций 2,5 миллиарда рублей начато в Татарстане в городе Иннополис с участием генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Проект реализуется госкорпорацией "Ростех" совместно с Татарстаном в рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017. Участок земли под строительство объекта выделен правительством Татарстана. Территория предприятия войдет в состав особой экономической зоны "Иннополис", что даст возможность получения соответствующих преференций, в том числе налоговых льгот.

"В 2022 году мы его откроем (завод – ред.). Что касается финансирования, 2,5 миллиарда мы планируем вложить в строительство этого объекта. Прежде всего, конечно, в основном это будут частные средства, частно-государственное партнёрство", - сказал Чемезов журналистам в ходе церемонии начала строительства.

По его словам, пока рано говорить, кто из инвесторов войдёт в проект, переговоры ведутся со многими. "Сегодня пока финансирование идёт за счёт средств госкорпорации и некоторых частных инвесторов. Мы уже запустили проектирование. Я надеюсь, что уже к концу этого года проект будет готов, и в следующем году мы начнём уже само строительство", - уточнил глава "Ростеха".

Чемезов уточнил, что завод будет выпускать от 60 до 100 летательных аппаратов в год. "Если потребность будет увеличиваться, конечно, увеличим мощности", - добавил он.

Генеральный директор "Ростеха" отметил, что аналогов данному композитному самолёту в мире пока нет. Использоваться он может не только для авиахимработ, но и для мониторинга окружающей среды.

Президент Татарстана отметил, что новое производство даёт огромное количество работы для татарстанских, российских поставщиков, а также новые рабочие места. Близость такого интеллектуального центра, как Иннополис, также будет способствовать развитию проекта. Минниханов уточнил, что скоро появится серийное производство, будет отработана система лизинга, чтобы приобретение самолёта было доступным.

МВ-500 – современный самолет для выполнения авиахимработ производства казанской фирмы "МВЕН". Самолет получил сертификат типа в сентябре 2018 года и стал первым в современной России сертифицированным специализированным воздушным судном аграрного назначения.

В мае 2018 года между ООО "Фирма "МВЕН" и ОНПП "Технология" им А.Г. Ромашина подписан договор на сборку и поставку опытной партии из десяти самолетов МВ-500.