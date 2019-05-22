Арашуков прокомментировал решение о лишении его статуса сенатора

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, арестованный по делу об убийствах, назвал ожидаемым решение Совета Федерации о лишении его статуса члена Совфеда, но уверен, что его бывшие коллеги обесценили неприкосновенность и теперь каждого из них также смогут лишить статуса.

Совет Федерации в среду лишил представителя исполнительной власти КЧР в СФ Рауфа Арашукова мандата из-за не предоставленной в срок до 1 апреля декларации о доходах за 2018 год.

"Я был уверен, что 22 мая 2019 года члены Совета Федерации проголосуют за досрочное прекращение моих полномочий сенатора! Я уже ранее делал заявление, что мое уголовное преследование было затеяно для того, чтобы лишить меня статуса. Никто не хотел вникать в обвинение, в его абсурдность, но буквально за пять минут меня лишили неприкосновенности, затем через месяц отстранили от должности по надуманным основаниям, а теперь и прекратили статус, используя формальный предлог", - сказано в заявлении Арашукова, поступившем в РИА Новости.

Он отметил, что законодательство позволяет не лишать сенатора статуса, а вынести ему предупреждение. "Это означает, что, зная мою ситуацию, что я нахожусь в СИЗО, то есть в изоляции, и не могу в любой момент, когда захочу, предоставлять информацию, сенаторы могли принять на первый раз решение о предупреждении, а не сразу лишать полномочий", - считает Арашуков.

По его словам, поспешность теперь уже бывших коллег укрепила его во мнении о заказном характере дела, и он намерен доказать свою невиновность.

"А еще я хотел обратиться к своим бывшим коллегам сенаторам. Я был уверен, что вы лишите меня полномочий, и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. Но вы сами создаете прецеденты, которые потом могут сильно ударить и по вам самим! Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями, вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым и все остальные также дружно проголосуют", - обратился Арашуков к сенаторам.

В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, в настоящее время он находится в СИЗО. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.