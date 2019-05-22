Медведчук считает требование Зеленского принять новые законы в Раде ошибкой

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Представители президента Украины Владимира Зеленского сделали тактически неверный ход, потребовав после объявления о роспуске Рады от депутатов ещё и принятия ряда законов, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений – снятие депутатской неприкосновенности, новый избирательный кодекс. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном превращении полномочий рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.