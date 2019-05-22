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РИА Новости

Медведчук считает требование Зеленского принять новые законы в Раде ошибкой

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Представители президента Украины Владимира Зеленского сделали тактически неверный ход, потребовав после объявления о роспуске Рады от депутатов ещё и принятия ряда законов, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений – снятие депутатской неприкосновенности, новый избирательный кодекс. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном превращении полномочий рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Вчера, 15:03
Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
"Стратегически задача (по принятию новых законодательных инициатив - ред.) правильная, но тактически она начала исполняться непригодными средствами. Потому что команда Зеленского должна была рассчитать психологическую реакцию депутатов уходящего парламента... когда указ (о роспуске Рады - ред.) подписан и выборы уже назначены... после этого требовать от депутатов исполнения тех или иных решений - мне кажется, путь выбран неверно", - заявил Медведчук в среду в эфире телеканала "112. Украина".
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